俄烏戰爭即將屆滿兩年，烏克蘭16日宣布從東部重要城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）撤軍。外媒指出，這是俄羅斯去年5月奪下巴赫姆特後，又一場重大勝利，主要原因歸咎於烏軍缺乏彈藥，無法抵禦俄軍的攻勢。

BBC、CNN、英國《金融時報》等外媒報導，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天在臉書上發表聲明，表示基於眼前情勢，為了避免部隊遭俄軍包圍殲滅，決定撤出阿夫迪夫卡，轉往更有利的戰線。

阿夫迪夫卡距俄軍佔領的頓內茨克（Donetsk）首府僅約24公里，是通往頓內茨克的重要門戶，經過幾個月來的激烈交戰，幾乎成了一片焦土。

The situation in Avdiivka is very difficult. Russia has an advantage not only in manpower but in weapons as well - it has accumulated resources and receives large shipments of weapons from its allies.



At the same time, weapon supplies to Ukraine become smaller, aid packages are… https://t.co/Vhd3ywlhvB pic.twitter.com/KT8fIF7v2j — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2024

烏克蘭南部戰線司令塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）也表示，烏軍在阿夫迪夫卡面臨艱困戰鬥，光是過去24小時內，俄軍就發動了20次空襲、超過150波砲轟。

塔納夫斯基形容：「敵人以10倍的砲彈優勢踩在同袍屍體上前進」，在烏軍慘遭轟炸的情況下，「這是唯一正確的解決方案」。塔納夫斯基又說，有部分烏克蘭士兵遭到俄軍俘虜。

報導指出，烏克蘭從阿夫迪夫卡撤退，是俄軍繼去（2023）年5月奪得巴赫姆特（Bakhmut）後，又一重大勝利。加上俄羅斯即將在3月15日舉行總統大選，這場戰果將為普丁政府增添勝利籌碼。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）稍早曾示警，稱阿夫迪夫卡「面臨著落入俄國控制的風險」，主因是烏軍缺乏彈藥補給。白宮去年提出一項價值600億美元的援烏計畫，但因朝野兩黨談不攏，至今仍卡在國會無法通過。