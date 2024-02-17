「黃色小鴨」睽違10年再度來到高雄，上月27日開幕至今已吸引超過600萬名遊客造訪，展期到本月25日，有網友想去朝聖，但又擔心人擠人，因此PO網詢問「黃色小鴨值得去嗎？」話題引發討論，許多去過的網友大推，表示搭配市集可以逛很久，而且晚上去很漂亮。

一名網友在批踢踢發文表示，最近高雄的黃色小鴨很紅，他也想去朝聖，但擔心人擠人，好奇問網友們「值得嗎？建議去看嗎？」

話題引發許多討論，大多人都推薦「超值得，北部人好羨慕」、「還不錯啊，搭配市集可以逛很久」、「看看滿滿的人潮就知道，市府規劃得不錯」、「有小孩或伴侶滿適合的」、「非常療癒，快來看」，也有人建議「可以當作其中1個點，順便逛逛周遭或市區其他地方。」

另有網友分享晚上拍到的美照，附近的高雄流行音樂中心散發藍色光線，一旁市集燈火通明，巨大小鴨游在愛河上超吸睛，他大讚超值得，而且晚上去更漂亮。