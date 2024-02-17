台灣及印度簽署移工合作備忘錄（MOU），民眾黨主席柯文哲今天被問到此事，表示台灣缺工是事實，應分類及總量管制，避免取代本勞；另外，逃逸移工超過8萬人，已是國安問題，要嚴肅面對。

台印（度）MOU去年引起各界關注，一度傳出台灣要引進10萬印度移工，在大選時一度引發選舉激烈政治攻防，當時勞動部態度不明，還被柯文哲大酸說，以他長期跟民進黨交手的經驗，「一定不是10萬人，但也有可能是9萬9000人」。

柯文哲今天在花蓮出席行程，媒體問到怎麼看台灣跟印度的MOU簽署，會不會擔心衝擊台灣就業市場。柯說，台灣缺工是事實，移工的引入因應，該是補充本勞力的不足，而不是取代台灣勞動力。

他說，在選前已經說很清楚，第一是分類總量管制，建築業、農業、營造業、製造業等，每個行業需要多少勞動力，總是要有個數字，本勞可以提供多少，不足的部分再補充移工。

他也提到，2017年舉辦世大運時，當時台灣有5萬多名逃逸外勞，現在已經超過8萬人，已經是國安問題，顯示中央的移工政策大有問題，應該嚴肅面對。