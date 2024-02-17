2024大選剛落幕，外界已在關注各政黨2026年縣市長選舉布局，尤其有9個藍營執政縣市將屆滿，加上民眾黨表態不會缺席，引發外界關注。媒體人黃暐瀚日前在點名各政黨六都市長候選人，昨加碼爆料，「沒被點到名的人有意見」，代表2026選戰已經開打，有400萬人口的新北市對民進黨主席賴清德爭取2028連任很重要，若台北市副市長李四川有立法院長韓國瑜支持，加上白委黃國昌、綠營派立委蘇巧慧，將會是2026的一級戰區。

黃暐瀚15日在臉書發文，盤點三黨2026六都市長選戰的可能人選。藍營部分，台北蔣萬安、桃園張善政、台中江啟臣、台南謝龍介、高雄柯志恩，已有9成把握確定出戰，而唯一有變數的新北市，侯友宜屬意副市長劉和然接班，但全國第一高票立委洪孟楷知名度更高，另還有副市長專業戶李四川，若有意願再加上韓國瑜支持，機率也不低。

綠營部分，黃暐瀚點名，台北林右昌，吳思瑤、高嘉瑜也有被提到；新北蘇巧慧，林淑芬地方實力強；桃園鄭運鵬；台中何欣純；台南林俊憲，陳亭妃也在爭取；高雄賴瑞隆，許智傑也有意願。民眾黨部分，黃暐瀚分析，台北黃珊珊；新北黃國昌；桃園賴香伶；台中林筱淇（蔡壁如不會挑戰國民黨）；台南看不到人選；高雄也許張其祿。

黃暐瀚昨(16日)則在政論節目《關鍵時刻》爆料，他昨天接到好幾個當事人的電話來說「你怎麼沒有把我講進去！你怎麼把我放在第二名！」沒被列為第一順位的人有意見，代表2026選戰早就已經開打，大家都在爭。

黃暐瀚指出唯一變數就是新北市可能由李四川參選，曾當過高雄、新北、台北市的副市長，還當過行政院、國民黨秘書長，對市政嫻熟、也了解政黨手腕，且現在立法院長韓國瑜現在已經是一方之霸、網路聲量高，李除有經歷外，還是韓系人馬，若有韓國瑜輔選會有機會。綠營若是蘇巧慧就是延續爸爸蘇貞昌，民眾黨看起來是黃國昌，但黃過去只選過一次汐止立委。

黃暐瀚點出，新北市會是2026年的一級戰區，因為新北有400萬票，即使民進黨無法選贏市長，也一定要把票數衝到接近百萬，這對2028年賴清德第二次總統選舉很重要，因為台南、高雄綠營應該可以守住，但台北、台中很難選贏，變數就在可能變成三腳督的新北市。