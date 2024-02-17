藝人炎亞綸與未成年發生關係並拍攝性影像，被控違反兒童及少年性剝削條例，遭士院起訴後被限制出境、出海8個月，士林地院日前裁定炎亞綸具保150萬，可以解除境管，據了解，炎亞綸獲知裁定後，上午隨即帶著現金前往辦保，預計下午將完成手續，移民署也會解除他的限境管制。

炎亞綸案發後，一直以海外有工作為由，希望聲請撤銷限制出境、出海，但遭士院駁回，士院認為炎亞綸涉嫌重大，且為知名藝人具有一定的財力及援助，有長期在海外生活的能力，所以給予限境的管制。

本月25日炎亞綸的限制出境、出海管制，將滿8個月到期，日前士院開庭，法官認為炎亞綸均有準時到開庭，並坦承犯罪事實，未見其有躲避刑事追訴情況，又考量其演藝事業，仰賴群眾觀感及信賴支持，一旦逃亡、滯留國外，將嚴重影響其生涯，足以削弱他可能逃亡的誘因。

士林地院裁定，炎亞綸若於23日下午3時前，具保150萬元，便可解除長達8個月的限制出境、出海管制，據了解，炎亞綸聯繫地院後，17日上午帶著150萬元前往辦保，手續預計在下午2時完成，移民署在接獲法院通知後，也將在26日解除他的出境、出海管制。