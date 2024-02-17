據了解，計畫運送的武器包括MK-82炸彈，以及增加精確導引功能的KMU-572聯合直接攻擊彈藥，以及FMU-139炸彈引信。該報導補充說，估計這些武器價值為「數千萬美元」。

一位美國官員說，研擬交付項目仍在接受行政單位內部審查，在行政單位對國會委員會領導人通報之前，交付的細節仍可能改變。

自2023年12月以來，拜登政府對以色列出售武器，已經有兩度跳過國會的審查。

拜登政府因持續對以色列供應武器，而受到批評，因為有越來越多指控稱，美國製造的武器被用於空襲，並造成平民傷亡。

根據以色列的統計，加薩戰爭始於去年10月7日，當時伊朗支援的哈馬斯武裝分子進入以色列，殺死1,200人，其中大部分是平民，並劫持了253名人質。加薩戰爭於是展開。

此後，以色列的空中和地面攻勢摧毀了加薩大部分地區，據巴勒斯坦衛生當局稱，有28,775人喪生，其中大部分是平民，並迫使200多萬加薩居民幾乎全數被趕出家園。