台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」在柬埔寨拍攝遭綁架凌虐的假影片，在當地被逮捕，警方15日才剛舉行破案記者會，16日西哈努克省初級法院就將2人依違反「煽動製造社會動亂罪」，判處2年徒刑，每人罰款400萬元柬幣、約台幣3.1萬元。由於落網後秒被判刑，速度之快震驚社會，律師劉韋廷也提醒一重大關鍵，要大家注意一不小心恐怕「關起來就出不來了！」

劉韋廷在臉書發文表示，「一個案件從抓到到判刑只要3天，大概在全世界找不到幾個國家可以這樣做，先進國家更是不可能發生。」因為從法律面，至少要給被告陳述意見或調查對他有利證據的機會，至於陳述完或調查完，是否法官可以接受，那是另一回事。

劉韋廷提醒，「但是如果只要檢警單方認為被告就犯了甚麼罪，法院就判決甚麼罪，其實也不需要法院了。」因此，真的看到3天就判刑的國家，真的去這個國家要小心點，「以免被栽贓犯罪，就關起來出不來了」。