晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，背後也有不為人知的辛酸，有網友在Dcard發文表示，她的老公在台積電工作，但每次家庭聚會就會被問東問西甚至酸言酸語，她直言「在台積電工作也是賣肝賣命換來的，一點都不覺得是什麼風光的行業，可以閉嘴了嗎」。

原PO透露，每次家庭聚會，大家就會把焦點放在台積電上班的老公身上，像是問年終多少，即使說獎金沒有新聞講得那麼誇張，親戚也不相信。就算老公不想聊到工作還是會被親戚酸言酸語，像是「一般人就算每天加班，也沒辦法像你們賺那麽多」、「你賺一年我要賺好幾年」。

原PO無奈表示，在台積電上班，錢賺多不能說累，因為親戚認為，一般人就算加班都沒賺那麽多，而且賺多就是可以生很多小孩，「台積電怎麼可能養不起」。她並苦歎，「在台積電工作也是賣肝賣命換來的，一點都不覺得是什麼風光的行業」。

有網友留言說，「我哥是台積電資深員工，我完全可以體會妳，過年大夜班很難相聚在一起，白天得睡覺也少少碰到面聊天，而且的確獎金沒有新聞講的那麼誇張，一堆不懂的神經病只會酸只會虧」。

不少網友分享經驗，「台積電員工+1，真的感同身受，還會被凹吃飯付錢」、「我們對在台積電工作的親戚只有說，你還好嗎，你看起來好憔悴」、「我是神山的主管，過年問我賺多少，我都回不多，買完藥跟保險剩不多了…」。