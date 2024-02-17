納豆前女友、女星林千又近年淡出演藝圈，轉戰電商和精品代購，她15日突在社群分享多張遭到賴姓富商男友家暴的傷勢照，及黑底白字文，敘述2人交往間曾發生口角、肢體衝突等事，也指控賴男近日闖入她家帶走14款愛馬仕包包，粗估價值超過6百萬。賴男今（17日）早現身分局做筆錄，表示臉上的抓傷都是林千又所為。

綜合媒體報導，林千又表示，她與賴男15日在車上發生衝突，2人拿水瓶互丟，至於男方臉上的抓痕，林表示是為了自衛反擊，「他只要喝酒就會發飆，還拿水壺砸我，我到底做錯什麼？他抓我，我當然要反擊啊，我只能用指甲去抓他，難道我要白白被他抓嗎，我是防衛自己不要受更多的傷。」

賴男今還表示，他到林千又家裡拿的包包是他所買，林千又對此納悶回應，「交往期間送我的包包，而且是2021、2022年送我的，分手後要拿回去嗎？」她也強調，賴男未投資她的精品代購，有時購包需要人頭，她也會在第一時間匯款給賴男，一切都有紀錄可查詢。

賴男友人郭男嘲諷林千又與賴男交往是為了錢，林千又不滿表示自身家庭環境不差，爸媽開公司50幾年，自己也有代購賺錢，「我每個月賺100萬，我要錢早就跟他要車要房了，但我都沒有，我家根本不缺錢。」面對郭男指控她拿走賴男千萬元一事，她則火大反擊：「哪來的千萬？我有幾千萬還在租房嗎？」

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