全國各地櫻花目前正陸續盛開，其中又屬新竹市的多個賞櫻景點交通最為便利，距台鐵新竹站最近的新竹公園步行不到10分鐘即可到達，目前已有河津櫻、富山櫻、墨染櫻、山櫻盛開，除了新竹公園之外，還有「汀甫圳」、「左岸櫻花車道」等祕境，不用出國，賞櫻也可很輕鬆。

新竹公園是最具交通優勢的賞櫻景點，距離台鐵新竹站及新竹轉運站僅需步行10分鐘，目前櫻花都已盛開。（陳育賢攝）

市府表示，2月是櫻花盛開的季節，全台賞櫻景點人潮、車潮擁擠，且大多位處偏遠山區，新竹公園是最具交通優勢的賞櫻景點，距離台鐵新竹站及新竹轉運站僅需步行10分鐘，周邊也有2處YouBike站點與多處公車站牌，交通極為便利。

新竹公園櫻花以「河津櫻」為主，穿插富士櫻、八重櫻、山櫻花等品種共約860株，近日已盛開，請民眾把握這幾天好天氣前來賞櫻。

若不想人擠人的朋友，則可以選擇這幾年才爆紅的新竹市東南街239巷內「汀甫圳」，汀甫圳是地方人口中的「櫻花小徑」，花況一年比一年繁盛，短短百餘公尺可看得到富士櫻、墨染櫻、山櫻等。

此外，只有在地人才知道的櫻花祕境是「左岸櫻花車道」，位於新竹市頭前溪及溪洲橋間的左岸自行車道，民眾可自中華路左轉中華路1段2巷後，沿著駕訓班指標往前行，就能看正在盛開的富士櫻。