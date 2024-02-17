「2024桃園燈會」2月21日至3月3日登場，因兩個展區周邊停車空間有限，主辦單位規劃紅、藍2線接駁車路線，為鼓勵民眾多利用接駁服務，觀旅局特別推出限量版「春桃共榮」小提燈，限定放給搭乘接駁車的賞燈民眾，還有機會抽中黃金，鼓勵民眾多加利用，以期降低展區周邊交通負荷。（賴佑維攝）

「2024桃園燈會」2月21日至3月3日登場，因兩個展區周邊停車空間有限，主辦單位規劃紅、藍2線接駁車路線，為鼓勵民眾多利用接駁服務，觀旅局特別推出限量版「春桃共榮」小提燈，限定放給搭乘接駁車的賞燈民眾，還有機會抽中黃金，鼓勵民眾多加利用，以期降低展區周邊交通負荷。

燈會以「閃閃桃園 閃閃桃林」為主題，開燈時間平日為每日下午6點至晚間9點30分，假日則延長點燈至晚間10點，桃園市政府警察局交通警察大隊、桃園分局、龜山分局等均規劃警力、義交等投入會場安全維護及周邊交通管制疏導工作，讓賞燈民眾過個快樂及安全的元宵佳節。

市府推出以100％回收材料製作的「桃氣龍」、「寶桃龍」、「春桃共榮」等3款小提燈。其中「桃氣龍」、「寶桃龍」2款小提燈將在2月24、25、28日及3月2、 3日，下午5點起於會場小提燈發放處發送；而限量版「春桃共榮」小提燈只發放給搭乘接駁車的賞燈民眾，提醒民眾要注意排隊秩序，避免場面混亂。

燈會期間提供交通接駁服務，共規劃「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線，平日行駛時間為下午5點至晚間10點、假日為下午4點30分至晚間10點30分，每10至15分鐘一班車，並視人潮機動調整班距。為鼓勵民眾多利用接駁服務，除可獲得限量版「春桃共榮」小提燈外，還有機會抽中黃金。

本次燈會兩個展區位置均是桃園分局轄區內，分局長吳明彥於期前召集分局內外勤幹部前往會場地勘，針對接駁車動線、管制點、燈區安全維護、交通疏導事宜做重點任務提示，目前主辦單位正緊鑼密鼓佈設相關燈飾中，針對燈飾安全已經加設巡邏箱，全天24小時巡守，並與保全公司成立Line群組，緊密配合做好安全維護工作，燈會期間湧入人車潮也勢必對周邊交通產生衝擊，因此分局規劃警力及義交全力投入做交通管制疏導，特別呼籲民眾遵從員警及義交指揮管制，共同維護良好交通秩序，更多活動、交通管制及接駁車相關資訊，可至「2024桃園燈會」官網查詢。