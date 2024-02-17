新竹縣湖口鄉35歲男性移工，17日上午到湖口華興公園參加籃球比賽，未料近中午時突然倒下，友人見狀立刻跑向在旁邊自主訓練的消防員求救，大叫「Ambulance！Ambulance！」消防員查看後發現患者呈現瀕死呼吸，給予CPR急救、AED電擊1次後，患者當場恢復意識。

新工消防分隊分隊長黃凱隆表示，趁著好天氣，分隊成員到華興公園繩索自主訓練，沒想到突然聽到有人大叫「Ambulance！Ambulance！」前往查看後，發現是名年輕移工倒在地上，呈現瀕死性呼吸。消防隊員分工合作，有的負責急救、有的返回分隊取得急救器材及救護車。負責急救的黃凱隆說，CPR不久，AED偵測出致命性的心率，給予電擊1次，再次急救後患者已睜開眼睛、恢復意識，還能起身坐起。

東元綜合醫院急救醫學教育中心主任簡振宇表示，患者到院後意識清楚，電腦斷層和心導管皆正常。家屬表示患者兩年前也曾發生類似狀況，推測是運動引起的致命性心律不整。黃凱隆表示，同仁為了強化自身的體技能，不定時會進行自主練習，甚至還有許多人是休假前來參加。這次能在訓練中救人一命，同仁們都感到非常開心。