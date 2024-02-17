網紅「晚安小雞」與同夥阿鬧在柬埔寨拍攝遭綁架凌虐的造假影片，被火速逮捕後判刑2年，還在召開記者會時下跪道歉，似乎有悔改之意，不過卻被網友爆料晚安小雞在事件爆發後，似乎有意「騙到最後一刻」。

有鄉民在PTT以「太扯了，原來小雞直到最後一刻都還在說謊」為題發文，接著曬出群組對話截圖，只見他直播透露僥倖逃出後，不忘把戲給做足，在粉絲群組透露已經回到飯店，也慶幸把護照跟幾百元美金放在飯店內，接著強調累到不想搭理任何人，只有跟妻子和群組內的人報平安，並透露當下唯一想做的就是「回台灣」。

「晚安小雞」更在群組「還原」被綁架過程，他指出被綁在椅子上時，有個大陸人進來跟裡面的人講話，接著便叫他離開，當下由於搞不清楚狀況，只能頭也不回一路狂奔，後來得知被媒體報導造假後，他告知群組內所有人要沉住氣，不需要回應，自己擅自跑去最危險的地方，無非是咎由自取，接著強調會開直播，主要是要讓所有人放心之外，也是要錄影保護自己。

原PO指出「晚安小雞」知道自己上了新聞，還編了一整套劇本，甚至要求粉絲要沉住氣 ，不要相信，也不要回應，擺明使出蓋牌戰術，直到最後一刻出事，還在欺騙粉絲跟社會大眾，對此，網友紛紛回應﹕「台灣金馬獎最佳男主角，得獎理由，僅管演技差，但成功地被抓到」、「最高境界，演戲演到把自己先變詐騙集團」、「騙子就是要演到自己也覺得是真的，才能騙到人」。