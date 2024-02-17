曾敬驊與非行少年實際相處後大改觀。。（公視提供）

曾敬驊、朱軒洋在公視《二呆流浪記之完全大人手冊》前往第五站旅程，參與更生少年關懷協會所舉辦，為期三天的營隊活動，並擔任隊輔角色，藉由體驗教育活動與少年建立良好互動及服務關係，增加少年回歸社會後的適應力，朱軒洋事前難掩期待的直呼：「整個節目行程裡，我最期待的就是這一站。」

營隊活動對2人來說都是初體驗，積極參與行前訓練課程，練習各種破冰團康遊戲，包括比手畫腳、蘿蔔蹲，其中社群平台火紅的抓鴨子遊戲，卻讓朱軒洋頻頻NG，卻也因此激起他的好勝心，不斷要求再一次，為求雪恥。

他透過學習，體會到遊戲的意義，「好玩的部分在於，因為你知道這些遊戲都是服務給少年們，所以目標很明確。很多遊戲都是結束後會提醒我們說，要讓他們不要有競爭的心態，應該是要跟自己去比。」

曾敬驊也頗有收穫，「我覺得他們這一整套的設計，其實除了讓我們彼此更熟悉之外，也讓他們更了解自己的強項與特質分別是什麼，而且他們的每一個遊戲，其實都有一個想要鼓勵的那種感覺，能給他們更多的力量或自信。」

實際進入到矯正學校與非行少年們接觸後，原本緊張的曾敬驊大為改觀，「一開始都會擔心他們會不會很難相處，或是會不會情緒很容易爆掉，或是他們會不會對彼此有一些爭執的問題。結果其實都是自己把這些問題想得太嚴重了，就好像把他們想得太難相處，但其實完全沒有。」

團隊有為營隊活動設計一款學習單，透過文字讓少年與隊輔更加認識彼此、建立關係，朱軒洋坦言對每位少年都很好奇，很想認識他們，但在回覆學習單時卻一直卡關，苦惱不知道該寫什麼；曾敬驊則是回覆得頗有心得，還邊寫邊笑說：「我覺得我好適合當輔導老師，都會給正能量。」