元月時，以美軍為首的聯軍一連串砲轟葉門武裝團體青年運動之後，油價突然動了，且有比較明顯的漲幅。不過，還是遠不及在2022年寫下的新高價位。目前，美國WTI原油每桶在79.19美元，倫敦布蘭特則每桶在83.47美元。

分析師認為，油價上不去其中之一的原因可能是需求減少。15日，國際能源署（IEA）指出，全球平均需求成長將從2023年每日230萬桶，降至2024年每日120萬桶。

至於2023年第3季每日需求尚有280萬桶，到了第4季就只剩下180萬桶。因此IEA才會說，全球石油需求正在失去成長動力。新冠疫情之後的擴大成長現象，基本上而言已經看不見了。

對部分經濟體來說，前述這段時期的成長更是不見有起色。以中國大陸來說，景氣在疫情期停滯後，本來預估應在2023年可一鳴驚人，但相反地，反而爆出大陸房地產財務危機、支出孱弱以及青年超高失業率等不同的問題，有些經濟學家還預測，大陸經濟成長可能面臨幾10年來罕見的大停擺。

不過，其它已開發經濟體已步入技術性衰退階段。像是英國GDP在去年第3季是負成長0.1%，第4季也是負的0.3%。已被德國取代全球第3大經濟體位置的日本，經濟也是連續兩季都是負成長。

美國經濟在聯準會強力升息下雖仍強勁，但經濟學家市警，美國民眾正痛苦地活在高利率環境中，且在疫情時期存下來的錢也愈花愈少。因此推估，美國經濟可能在2024年底左右會面臨衰退。

除了需求不強外，供應量沒同步減少也不利油價上攻。例如在2023年最後1季，美國原油和冷凝油（condensate）產量估每日高達1,330萬桶，超過全世界任何1個國家。

另外，部分主要OPEC+產油國的元月石油產量也超過目標量。IEA計算，像是伊拉克多產23萬桶，阿拉伯聯合大公國則多了30萬桶。今年以美國、巴西、圭亞那以及加拿大為主的全球原油供應量，將遠超過預期的需求量。