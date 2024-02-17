東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，海線地區的人口成長主要有兩方面的原因，一方面，目前海線地區的平均房價普遍落在1~2字頭，與台中精華區動輒3~4字頭的房價相比，海線地區的CP值的確相對較高，所以能夠快速吸納精華區的外溢買盤。另一方面，近年來不少重大投資建設都坐落於海線地區，例如台中港科技產業園區、台中國際機場門戶特區、台中港風電產業園區等，產業的蓬勃發展促進了就業人口的湧入，帶來人口紅利。

黃勝暉表示，人口既是區域房市的支撐力，也是房價上漲的動力，在人口紅利的加持下，海線的房市交易量能也在快速升溫，由實價登錄揭露，從2014年到2023年，近10年海線四大行政區的平均房價漲幅分別落在43.5%~107.8%不等，沙鹿、梧棲的房價漲幅更是超過1倍，顯見海線地區房價漲勢之驚人，是當之無愧的房市黑馬。

東森房屋台中沙鹿加盟店資深業務經理陳哲鋐表示，在海線四大行政區中，無論是人口數變化還是平均房價變化，沙鹿都穩坐榜首，主要是因為沙鹿本身就有相當完善的生活機能，可以滿足民眾在衣食住行等方方面面的需求。沙鹿坐擁鹿寮成衣商圈、家樂福商圈、北勢商圈、站前商圈等多個成熟商圈，大小採買應有盡有，而且沙鹿也是海線地區重要的交通樞紐，附近有沙鹿車站、國道三號、西濱快速道路、特五號道路、台中港、台中國際機場、中捷藍線等交通建設，具備海陸空優勢，又有靜宜大學、弘光科技大學兩所大學帶來源源不斷的外來就學人口，因此近年來許多嗅覺敏銳的建商都爭先到沙鹿購地推案，移居沙鹿的購屋民眾也愈來愈多，區域房市交易量能自然水漲船高。

展望後市，陳哲鋐認為，今年對於沙鹿、乃至整個海線地區來說都是相當關鍵的一年，目前海線地區的房價與前幾年相比已有明顯的漲勢，一般剛性買方追價力道趨於保守，尤其在今年多空對峙的大環境下，後續海線地區的交易量變化仍需持續觀察。不過，在房價方面，由於目前台灣的房貸利率仍處在歷史較低檔位，屋主的持有成本並不算高，再加上有人口紅利、建設題材和產業發展為海線房市注入動能，從長線來看，海線地區的房價應會繼續保持穩健成長的趨勢。