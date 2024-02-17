得舒飲食是一種有助於降低血壓的飲食方法，不僅如此，還能為身體帶來許多正面影響。對此，營養師高敏敏分享得舒飲食的健康好處，除了有效控制血壓外，還可降低代謝症候群、糖尿病、心臟病、癌症等風險，值得一般人於日常生活中實踐。但她也提醒，對於糖尿病、及需要控鉀的腎臟病友來說，最好先諮詢專業人員再進行，以免對身體造成負擔。

高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」發文表示，年後若有變胖又總提不起勁的情況，不妨試試看得舒飲食，其在營養門診是專門替高血壓患者設計的菜單配方，除了能有效控制血壓外，還有減輕體重、降低罹癌機率、降低代謝症候群、降低糖尿病風險、降低心臟病風險、不易罹患憂鬱症、提升大腦健康等好處。

至於得舒飲食到底該怎麼吃？高敏敏說明，應選擇原型全穀雜糧，如地瓜、馬鈴薯、南瓜、糙米飯等來替代精緻澱粉；烹調時選擇植物油及每天1湯匙堅果；每天吃2.5碗蔬菜搭配5拳頭水果，以多樣化、不挑色為原則；每天攝取2杯乳製品，像是牛奶、優酪乳、優格、起司等；紅肉改白肉和豆製品，每天吃小於或等於6份。

談及得舒飲食的禁忌方面，高敏敏提到，應少吃甜食、肥肉、紅肉醃燻肉、含糖飲料、重鹹重口味，尤其甜食部分，最好將含精製糖甜點用水果替代。整體來說，得舒飲食其實沒有太多限制，她強調，只要做到多吃未精製全穀、蔬菜、水果等，以及補充乳製品、攝取白肉，就能控制血壓、獲得許多飲食好處。

值得注意的是，得舒飲食雖有益於健康，但非人人適合。高敏敏提到，像是得舒飲食的水果攝取量，對於糖尿病友的血糖可能會造成威脅；此外，對於需要控鉀的腎臟病友也較不利，因此在執行此飲食法前，應先諮詢營養師或醫師為宜。