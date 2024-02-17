全新UX300h搭載新世代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，其中強化多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，升級RSA速限辨識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供駕駛更直覺的駕馭體驗。除LSS+ 3.0之外，UX 300h全等級標配8 SRS氣囊、BSM盲點偵測系統、SEA安全離座輔助系統等，完整守護車主安全。此外，UX 300h標配12.3吋全數位儀表板，並導入F SPORT Design等級，配備專屬F SPORT運動化外觀套件。
《汽車股》LEXUS UX 300h升級油電動力 和泰車曝價格
Lexus都會豪華跨界休旅車UX自2018年導入台灣以來，深受台灣消費者的青睞。為了實現碳中和及品牌電動化的願景，在今年將迎來全新升級車型UX 300h，透過油電複合動力系統調校，提升最大綜效馬力至199匹及平均油耗24.6km/L的表現。全新UX 300h即日起於Lexus據點正式展售，總代理和泰車(2207)提供建議售價，UX 300h豪華版為149.9萬元、F SPORT Design版為171.9萬元。
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