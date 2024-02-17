Lexus都會豪華跨界休旅車UX自2018年導入台灣以來，深受台灣消費者的青睞。為了實現碳中和及品牌電動化的願景，在今年將迎來全新升級車型UX 300h，透過油電複合動力系統調校，提升最大綜效馬力至199匹及平均油耗24.6km/L的表現。全新UX 300h即日起於Lexus據點正式展售，總代理和泰車(2207)提供建議售價，UX 300h豪華版為149.9萬元、F SPORT Design版為171.9萬元。