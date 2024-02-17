全新UX300h搭載新世代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，其中強化多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，升級RSA速限辨識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供駕駛更直覺的駕馭體驗。除LSS+ 3.0之外，UX 300h全等級標配8 SRS氣囊、BSM盲點偵測系統、SEA安全離座輔助系統等，完整守護車主安全。此外，UX 300h標配12.3吋全數位儀表板，並導入F SPORT Design等級，配備專屬F SPORT運動化外觀套件。

板橋1年挖破管線近300次 黃淑君籲落實「立體圖資」
《汽車股》和泰車今年拚售17萬台 挑戰23年龍頭寶座
北韓疑派逾300名勞工赴俄 韓專家：違反安理會對朝制裁
#UX #300 #升級 #油電 #和泰車