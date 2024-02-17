印度透過外交管道，極力向阿根廷促銷「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）。

由阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）領導的年輕政府仍在研究，空軍該選購哪款戰機，但印度卻公開促銷起尚未敲定出口客戶的「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）。

據《突發防務》（Breaking Defense）網16日報導，印度駐布宜諾斯艾利斯大使館的聲明說，印度駐阿根廷及烏拉圭大使巴蒂亞（Dinesh Bhatia）6日會見了阿根廷空軍參謀長門戈（Fernando Luis Mengo），以討論「採購由國營印度斯坦航空有限公司（HAL）製造的「光輝」戰機和直升機」。

印度在阿根廷的搶單大戰中，需要迎戰中美，明顯落居地緣政治下風。華府希望，布宜諾斯艾利斯能選購由丹麥皇家空軍提供的二手F-16戰機。而北京則將提供由中國和巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。儘管印度斯坦航空並未回應有關向布宜諾斯艾利斯提出報價的詢問，但阿根廷媒體推測，要是「光輝」中選，布宜諾斯艾利斯最多可能會採購18架。

India is very much a geopolitical underdog in the Argentinian competition, as it is up against both the US and China. https://t.co/lrz3C0P8fL — Breaking Defense (@BreakingDefense) February 16, 2024

雖然目前還不清楚，「光輝」在阿根廷空軍可能在供應商名單上的排名，但近年來印阿已經舉行了好幾次會議。去年7月，時任阿根廷防長的泰亞納（Jorge Taiana）訪問新德里，並與印度斯坦航空簽署了合作協議，以將阿根廷直升機隊現代化。具體來說，布宜諾斯艾利斯有興趣和印度斯坦航空聯合打造輕型通用直升機（LUH）和先進輕型直升機（ALH）。據悉，泰亞納在訪問期間，還參觀了製造「光輝」戰機的工廠。同樣的，當時的空軍司令艾塞克（Xavier Julián Isaac）2022年3月訪問印度期間，也參觀了印度斯坦航空的設施。