國民黨立院黨團近日為「瘦肉精風波」要求行政院長陳建仁做食安專案報告，與民進黨團隔空交火，民進黨立委林俊憲嗆聲，依憲法規定可以邀請台中市長盧秀燕立法院備詢。對此，媒體人黃揚明表示，盧秀燕是資深立委出身，根本不會害怕到立法院，且「盧秀驗」只秀出檢驗結果沒追打中央，若她到立法院，就看誰會被修理，恐怕會是綠委下不了台。

針對國民黨要求陳建仁做食安專案會爆，林俊憲昨在臉書指出，依據憲法67條規定，各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢，等開議以後，要盧秀燕到衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據。

黃揚明今（17日）在政論節目《週末大爆卦》表示，如果民進黨籍的衛環委員會召委要邀請盧秀燕備詢，依憲法規定確實可以，但就算找盧秀燕到立法院，她也只會說明台中市驗到的狀況是怎麼樣。林俊憲是不是太早開始打2028選戰了？為了護賴清德，認為藍營會推盧秀燕參選，現在就要打成「食緊挵破碗」、盧秀燕到立法院被修理的局面。

「盧秀燕到立法院，是誰會被修理阿？」黃揚明笑說，盧秀燕當過立委欸，很清楚立法院的生態，本身就非常資深的國會議員出身，在這起事件上面，雖然是「秀驗」、秀出檢驗結果，但盧秀燕沒有追著中央猛打，表現的有為有守，守住台中市檢驗的尊嚴，到底怎麼會驗出瘦肉精則是要中央地方合作查清楚，盧也沒有擴大做政治解釋。

黃揚明也不認為盧秀燕到立法院會被民進黨修理，反而可能會讓民進黨立委無法回答，假設衛福部次長王必勝跟盧秀燕都在備詢台上，盧秀燕如果講出一些政府不愛聽的話，恐會讓綠委下不了台，盧秀燕不會害怕到立法院啦，民進黨如果覺得立法院還不夠熱鬧，就儘量邀吧。

主持人李珮瑄也提到，今年春節連假《後宮甄嬛傳》連播，剛好碰上台中驗出西布特羅的事件，在播到「滴血驗親」的場面時，網友都在聊天室刷一排：「盧秀驗」，變成意外爆紅網路哏。