邁入第4屆的台南國際音樂節將於2月27日盛大開幕，今年適逢台南400盛會，音樂節也以「時代之聲」為題，特別邀請享譽國際的維也納交響樂團前來台南，並於3月23日晚間在台南文化中心帶來〈貝多芬第9號交響曲〉等精彩演出。

市長黃偉哲認為，1900年在維也納成立的維也納交響樂團，是國際知名的天團，今年能夠來到台南非常難得，也是一場別具意義的盛會，除由指揮大師威爾伯帶領管弦樂團外，還特別邀請享譽歐陸的獨唱家女高音希拉・巴吉歐Hila Baggio、次女高音史黛芬妮・伊蘭妮Stefanie Irányi、男高音麥克・夏德Michael Schade、男低音爾文・史諾德Erwin Schrott等人，與維也納國家歌劇院歌手共計24人帶來精采演出。

市府文化局也說，此次不僅邀請維也納交響樂團前來台南，還邀請台北愛樂合唱團60人參與合唱，共計現場將呈現給樂迷超過170人的大型演出場面，歌者將共同在台南高唱〈歡樂頌〉，展演陣容龐大，絕對不容錯過。此場演出將於2月21日中午12時開始售票，購票詳情及連結請密切注意國際音樂節粉專。