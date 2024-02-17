台北燈節17日晚間舉行點燈儀式，其中「友好燈區」展出16個友好城市燈飾，包含濟州特別自治道、日本大阪觀光局，以及上海團在今早已抵達台灣。不過議員批評北市府不公布上海團行程資料，質疑黑箱蓋牌。對此北市府則表示，配合中央政策，訪團循例需秉持對等尊嚴、保持低調單純並確保安全，因此該團行程亦依循往例在當日晚間公布。

台北市觀傳局長王秋冬表示，本次參與台北燈節的友好城市，包含濟州特別自治道、日本大阪觀光局，以及上海團在內的友好城市代表，皆已抵達台灣。針對未公布上海團行程一事，王秋冬則表示，配合中央政策，訪團循例需秉持對等尊嚴、保持低調單純並確保安全，因此該團行程亦依循往例在當日晚間公布。

市府人士指出，這次上海團來台，北市府依規定向中央政府呈報，當時就要求北市府以「低調、安全」為原則接待，結果現在身為中央執政黨的民進黨台北市議員，卻要求市府要公開透明公布相關行程，「這時則讓北市府無所適從，兩件事情要如何並行處理？」

市府人士強調，若中央有意要求北市府公開上海團行程，若公開要求，北市府就照辦處理，不然玩兩面手法僅是為難北市府基層公務員，「明明是很單純的城市之間交流，結果被民進黨議員形容是『祖輩威權、黑箱作業』，這樣的做法無助兩岸之間推動交流與交談。」