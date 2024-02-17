嘉義縣長翁章梁帶領外師吃元宵湯圓，感受過節氣氛。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁帶領外師學彩繪燈籠慶元宵。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

元宵節又稱「小過年」，嘉義縣在元宵節前特別邀請在國中小服務的外籍教師團聚，搓湯圓、繪燈籠、雙語猜燈謎，縣長翁章梁還發送「幸福龍來嘉」紅包，並以英語親切和外師互動，讓外師們深刻體驗台灣年節文化及熱情人情味。

翁章梁說，面對全球化和國際化的挑戰，因應2030雙語政策，嘉義縣一直積極推動英語、雙語和國際教育，目前全縣已將原國際教育三大窗口整合成國際教育中心，並引進55名外籍教師，在67所國中小進行英語教學。

為了讓來自各個國家的外籍英師認識台灣的文化節慶，嘉義縣府錄製一段歡喜慶元宵的中英雙語影片，影片裡，翁章梁與外師共同主持中英雙語猜燈謎活動，此外，翁章梁也和外師一同向藝師學習彩繪燈籠，深刻感受傳統文化之美。

隨後，翁章梁帶領外師搓湯圓，並品嘗親手製作的湯圓美食，並用中英雙語向學生及家長們拜年，傳遞歡樂融洽的元宵節氣氛。

竹崎高中外籍英語教師Christine Han說，這是她第一次到台灣教書，深深感受到嘉義人的熱情善良，同事和學生都非常熱心，經常主動幫忙，令她感到很窩心，這次能和其他外籍英師一起彩繪燈籠，體驗元宵節文化，讓她對台灣文化有進一步認識。

大吉國中外師Nerline Ballantyne也說，很開心能夠參與彩繪燈籠這項在地傳統技藝學習活動，讓她對台灣文化有更多認識。