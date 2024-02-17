美加旅行社（年代旅遊）昨被交通部觀光署勒令停業3個月，又被旅行業品質保障協會開除，總經理林大鈞14日晚上還信誓旦旦負責到底，16日晚間卻發出聲明，表示無法對旅客負起賠償責任及出團責任，直接擺爛。觀光署則說，若業者不處理，可依「發展觀光條例」開罰50萬元。

292名旅客春節前往越南富國島旅遊被丟包，負責招攬旅行團的美加旅行社，被觀光署查出在外積欠款項千餘萬元，認定財務異常已無法提供履約服務，昨勒令停業3個月，品保協會也讓美加旅行社「出會」，必須補足135萬元保證金給觀光署，否則將撤照。

品保協會昨與林大鈞聯繫後，林表明無力處理，並發出聲明「美加國際旅行社有限公司因財務困難，無法對旅客負起賠償責任及出團責任」，送交品保協會。

觀光署強調，最快今依「發展觀光條例」開罰50萬元，另發函要求美加旅行社在3月4日前補足135萬元保證金，否則撤照，林大鈞5年內都不能擔任旅行社負責人。