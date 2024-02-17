台南元宵節活動不斷，除了台灣燈會高鐵主燈區開幕外，第20屆台灣國際蘭展暨世界蘭展也將同步開幕。台南市長黃偉哲表示，歡迎國際旅客來台南，白天賞花、晚上賞燈。

台灣國際蘭展開幕記者會。（圖／台南市政府）

台南市政府表示，今年台灣國際蘭展將與有「蘭花界奧林匹克」之稱的世界蘭展攜手舉辦。雙展將從元宵節（2／24）展至3／10，分別於農業部農業科技園區管理中心蘭花園區及大台南會展中心舉辦。台灣國際蘭展將以台南400為基礎，結合「文化、工藝、儀式、節慶、神話、美食、建築」創造「熱鬧台南」的歡樂氣氛；世界蘭展內容則涵蓋台灣蘭花保育、歷史文化、學術研究、生活應用等多元層面。

台南市長黃偉哲表示，本屆蘭展囊括世界三大蘭展中的兩大盛事，是台灣國際蘭展歷史上首次創舉。他強調，台南的蘭花已跳脫傳統產業框架，結合藝術、生活美學，還融入智慧科技等元素，不斷推陳出新。

黃偉哲提醒，今年適逢台南400年，同時間2024台灣燈會也在台南舉辦，歡迎遊客白天前來後壁的蘭花生物科技園區、大台南會展中心欣賞蘭花，晚上再前往鹽水月津港燈節及2024台灣燈會。

農糧署副署長姚志旺表示，台灣蘭花年產值超過新台幣七十億元，外銷佔其中的九成，是台灣重要的外銷花卉之一。此次兩大蘭展同時在台南舉行，農業部期盼吸引全球蘭花愛好者來到台南賞花，以拓展蘭花全球銷售通路。