台灣燈會安平燈區於年前提前開展，春節連假期間創下300萬人次觀賞。為延續燈會熱度，台南市府宣布將於今日（17）晚間六時於安平藝術燈區「美食市集」發放限量500張美食券。台南市府也規劃美食賞燈路線，邀請遊客先在安平市場享用在地美食，晚上接續賞燈會。

安平燈區美食市集發放限量美食券。（圖／台南經發局）

台南市長黃偉哲表示，台南「超強美食實力」可望為台灣燈會帶來更多經濟效益。市府規劃多條賞燈美食路線，建議饕客在參觀燈會前，先前往在地市場走走逛逛。以安平藝術燈區為例，有鄰近的安平市場，市場內有多攤在地美食如虱目魚飯湯、古早味的鼎邊銼等，吃飽還可以到二樓享用咖啡，都是老饕最愛的美食。

台南市府補充，為讓遊客一次性品嚐臺南美食，這次台灣燈會集結了臺南在地特色小吃，於安平藝術燈區設置50攤，高鐵燈區設置100攤，兩個燈區的美食各有特色，如安平藝術燈區的皇品排骨酥，以香脆多汁的排骨酥聞名，還有以新鮮地瓜製作，外酥內軟的拔絲地瓜，是夜市的始祖攤位，此外，還有傳統府城炒米粉、地瓜球等在地小吃。

本屆台灣燈會在台南，除了年前提前開幕的安平燈區外，台南高鐵主燈區也將於元宵節（2/24）盛大開幕，屆時將展出主燈「龍來台灣」，由沙崙綠科研發製作，高達22米的綠能可動巨龍將現身台南高鐵站，為台灣燈會帶來新一波高潮。