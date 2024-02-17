大林蒲遷村案已爭論多年，居民也從當初憤慨不堪到現在已默默接受遷村事實，面對遷村，大林蒲居民盼望能帶走這片養育他們長大的土地歷史，也盼望能夠記得最初未開發的大林蒲、在陽光、空氣、水滋潤下的生活。因此，鳳林國小校長唐偉成決定於3月30日，邀集鳳林國中、鳳鳴國小共同舉辦代表大林蒲海洋的音樂會「海潮 音」，並透過音樂會讓孩子們能夠記得大林蒲這塊400多年來的土地以及共同歷史記憶。

此次是「海潮 音」草地音樂會首次舉辦，它代表著大林蒲居民對於這片已生活400多年土地的告別與寄望，希望能透過音樂會凝聚居民的社區意識，讓居民可以再度相聚在一起，也可以讓現在大林蒲的小孩知道400多年來的歷史。

鳳林國中校長王慧君表示，此次除了音樂會外，也有結合雙語和科學的闖關活動，音樂會也有規畫攝影展，在地里長洪富賢將大林蒲的風土人情透過相機記錄下來，這樣可以讓居民記得大林蒲的樣貌、感受到在地的文化底蘊；洪富賢更將透過口述的方式，來講述大林蒲的歷史和文化。

「海在哪裡，哪裡就是我們的家！」舉辦此次草地音樂會的鳳林國小校長唐偉成表示，海潮音代表著大林蒲的海，就像母親一樣的存在，雖然當初南星計畫的填海造陸已讓他們離海更遠，但大海的存在依舊深植在居民心中。就目前來看，大林蒲遷村是一定會的，而面對即將遷村，學校搬遷的工作也在陸續進行，期望能透過這樣的社區活動，讓孩子知道大家可以帶走什麼樣的意義和記憶離開，也讓大林蒲人知道日後無論為了什麼原因離鄉千里，這片稱為母親的大海都會守護著大家。

「是工業區蓋在我家的旁邊，不是我住在工業區旁邊」。在地鳳興里里長洪富賢表示，外面的人看待大林蒲人面對800支煙囪與偏高的罹患肺腺癌比例時是悲情的，但是村內的居民卻從不怨天尤人、勤奮的面對每天的生活，悲情這個字眼似乎從來未曾出現在大家的心中，因為樂天知命是大家血液中的DNA，居民想要接下來的每一代永遠流淌著這個DNA。

洪富賢說，因此才在湛藍的天空下辦一場地方的音樂會，讓大家一起大口大口的呼吸、大聲大聲地唱出快樂，告訴世人空氣大林蒲居民不是悲情的來源，也不是他們要背負的原罪，因為這悲情和原罪從來不是來自於居民本身。