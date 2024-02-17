台灣鯨豚資源豐富且多樣性高，全球90多種鯨豚曾出現於我國周遭海域的種類佔了近三分之一。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署為保育鯨豚、降低人為威脅以維護台灣海域的鯨豚族群數量，已於今年2月7日公告「鯨豚保育計畫」，列出目前鯨豚遭受的主要威脅，擬訂減輕威脅的具體行動方案，整合各部會能量，共同維護台灣鯨豚棲地環境。

海保署17日說，自2019年起啟動台灣鯨豚族群調查計畫，從花東海域擴展延伸至宜蘭、基隆、新竹、苗栗、彰化、雲林、高雄及屏東等海域，五年共目擊至少19種鯨豚380群次，逐步完成全台周邊調查。海保署也提醒民眾，鯨豚是海洋生態系中的高階攝食者，其族群存續為海域環境健康的重要指標，需要大家共同來守護。

海保署表示，在2019至2023年期間持續推動「台灣鯨豚族群調查計畫」，並召開多次專家學者會議研商「鯨豚保育計畫草案」，經歷多次研商修訂後，終於完成鯨豚保育計畫訂定及公告。

該保育計畫回顧台灣海域鯨豚名錄與國際保育分級及已知的資源分布情形，也列出目前鯨豚受到的主要生存威脅，包括獵捕與買賣、混獲與漁具纏繞、海洋汙染與廢棄物、水下噪音、船隻撞擊等現況，因此提出法制規範及執行、監測研究、棲地維護及人為活動管理、教育宣導與民間企業參與及國際參與等5大保育工作面向，希望透過實際保育行動方案，減輕鯨豚生存的可能威脅。

海保署說明，除持續調查分析花東、西部苗中彰、雲嘉南等海域鯨豚族群外，2022年起即擴大範圍至宜蘭、基隆，去年更向南延伸至高雄及屏東等海域，5年共累計78趟次調查，目擊至少19種鯨豚380群次，其中以瑞氏海豚目擊132群次最高，其次為長吻飛旋海豚目擊47群次。包括高雄外海目擊到瑞氏海豚、弗氏海豚、熱帶斑海豚、長吻飛旋海豚、小虎鯨及糙齒海豚等6種鯨豚，屏東西側外海發現熱帶斑海豚及長吻飛旋海豚，花蓮石梯港外海也目擊至少有30至35隻的大型鯨魚-抹香鯨的群體，彰化雲林外海則目擊到中華白海豚及其母子對的群體，也成功辨識出7隻個體。