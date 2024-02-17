施振榮在受訪時表示，「我除了協助領導宏碁之外，現在的一個關鍵個人使命，是將科技與文化跨界聯繫起來。雖然身為電機工程學學士和碩士學位，但自2000年以來一直是雲門基金會的董事會成員，並自2018年起擔任主席。」施振榮是這個舞蹈團體「流浪者計畫」的主要支持者，該計畫為年輕冒險家提供了環遊世界的機會，並獲得將有助於引導他們的生活和事業的經驗。

施振榮將新科技和文化連結的領域，稱為「東方文明」。他將「civilization」第一個英文字「c」改為「s」來拼寫，創造了新的詞彙稱之為「Oriental sivilization」。施振榮表示：所有的文明都與技術有關，矽技術目前是其中心，而台灣在矽技術領域處於世界領先地位。

雲門舞集執行董事的助理Jessie Jen表示：施振榮熱心支持藝術，並以全球視野的領導力和見解帶領雲門的董事會，這對基金會至關重要。在音樂方面，施振榮通過支持「灣聲樂團One Song」實踐了以歐式管弦樂團表演台灣民謠，傳遞台灣的音樂藝術，他希望這種聲音在20年後能像維也納交響樂團一樣，在台灣甚至全球受到歡迎。為了幫助實現這一目標，灣聲樂團聘請了奧地利管弦樂團首席指揮陳美安來主持今年的新年活動，名為「Sounds of Taiwan台灣之聲」。