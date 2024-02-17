一名87歲的陳姓婦人騎機車從明誠一路往東逆向行駛，沒想到一左轉完機車嚴重向外偏移，不慎擦撞到在路邊停等的機車騎士。（警方提供／楊舒婷高雄傳真）

今天上午8時許，一名87歲的陳姓婦人騎機車從明誠一路往東逆向行駛，沒想到一左轉完機車嚴重向外偏移，不慎擦撞到在路邊停等的機車騎士，不過騎士被撞後仍安然無恙，倒是陳婦整隻左腳卡進機車底下，腳踝更與中柱卡死，當場骨折、鮮血狂流。經員警到場後，雙方都無酒駕情事，初步研判肇因為陳婦逆向行駛、未兩段式待轉、未注意車前狀況。

高雄嬤左轉撞上路邊停等騎士，腳踝離奇卡中柱爆血骨折。

三民二分局表示，經警方到場處理測繪，騎士酒測值皆為0。初步研判為陳姓女騎士逆向行駛（違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰）、未兩段式待轉（違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰）、未注意車前狀況（違反道路交通安全規則第94條第3項）；鍾姓男騎士交岔路口10公尺內臨時停車（違反道路交通處罰條例第55條規定第1項第2款，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰），詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。