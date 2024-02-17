網紅長瀨昆妮17日到台南市警2分局為警方拍攝反詐影片，結束後獲贈感謝狀。（程炳璋攝）

曾是網路直播主連千毅祕書的長瀨昆妮，如今也當起直播主，17日還到台南市警2分局演出小短劇，為警方拍攝阻詐宣導影片，談起「晚安小雞」案，坦言網紅不該為了流量作出造假影片。

長瀨昆妮曾長期在日本工作，遇上新冠肺炎疫情返台，擔任網紅連千毅直播影片中的助理祕書，隨著連男因官司入獄，她決定自立門戶，從日文老師轉變為直播主，近來靠著接節目通告、形象代言與一日店長等工作賺錢，未來還將發行歌曲專輯。

長瀨昆妮17日到市警2分局，強調是首次為警方拍攝反詐宣導短劇，她提到身為女網紅，照片常被盜用，曾有粉絲反應，有人冒用自己的照片成立假臉書，四處吸納粉絲然後詐騙投資或匯款，自己也不勝其擾。

對於前老闆連千毅曾涉及詐騙案，長瀨昆妮表示對連男過去行徑並不知情，對自己來說，當初就是去上班工作。

台灣網紅圈近年為了搶流量，頻頻鬧出社會案件，近日網紅「晚安小雞」到柬埔寨拍攝遭綁架的造假案，受到台灣社會普遍撻伐。

長瀨昆妮表示看過「晚安小雞」的直播影片，坦言網紅屬公眾人物，作造假影片並不好，她舉曾有日本網紅在迴轉壽司店拍攝對食物偷吐口水，只為了有觀眾愛看，十分不應該。

她認為，網紅要衝流量，應該依據自己的興趣，一步步增進自身才藝與才能，呈現真實一面，才會取得網友的信任。