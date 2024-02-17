桃園市野鳥學會日前在桃園機場周邊的南崁溪發現稀有冬候鳥瀆鳧，又名黃麻鴨或赤麻鴨。（桃園市野鳥學會提供／蔡明亘桃園傳真）

罕見冬候鳥瀆鳧相隔15年再度於桃園現蹤。（桃園市野鳥學會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市野鳥學會日前執行例行的機場周邊鳥類調查時，在南崁溪發現一隻「全身黃色的鴨子」，經比對圖鑑發現是相當罕見的「瀆鳧（音同符）」，查閱中華鳥會的e-bird資料庫，瀆鳧在台灣出現次數不多，桃園僅有2009年在大溪的溪洲橋有過一筆觀察紀錄，近日南崁溪這隻則是時隔15年的第2筆紀錄。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁說明，瀆鳧又名黃麻鴨或赤麻鴨，或許是太漂亮了，古時牠也被稱為鴛鴦，因為略為白色的頭頸相當醒目，又常成雙入對出現，容易讓人產生白頭偕老的聯想。

劉義仁說，瀆鳧生活的範圍相當廣，從歐洲、亞洲、蒙古、大陸，甚至非洲西北部都有牠的蹤跡，雖然會遷徙度冬，但台灣不在牠的活動範圍內，歷年來被發現次數都是個位數，因此被歸類為「稀有冬候鳥」。

劉義仁提到，機場周邊的南崁溪河面寬廣，溪流中的草、葉、嫩莖、螺貝類，都是瀆鳧填飽肚子的好食材，因年前在新竹金城湖也出現過一隻，後來消失不見，是不是就是近日發現這隻，引起民眾議論紛紛。不過除了瀆鳧，這段南崁溪豐富的棲地生態，還有為數不少的度冬雁鴨在此棲息，隨時序進入春季，這些候鳥也將繼續踏上遷徙旅程。