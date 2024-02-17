基隆捷運1月31日獲行政院核定計畫，總經費696億元，預計2033年完工通車。圖為基隆捷運第一階段八堵至南港的路線圖。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆捷運1月31日獲行政院核定計畫，總經費696億元，預計2033年完工通車。基市府表示，基隆市境內捷運有5個車站，周邊有不同的產業定位，將打造最合適的發展策略。基隆市長謝國樑表示，基隆捷運專案辦公室將在3月1日掛牌成立，市府將全力配合推動捷運建設，希望未來能帶動站體周邊的整體開發。

謝國樑指出，基隆捷運已進入執行階段，後續緊接都市計畫變更、土地取得、捷運建設基金及財務計畫運作、工程設計審查及後期招商等工作將依捷運建設的腳步同步邁進。

謝國樑表示，基隆市是唯一非直轄市推動捷運建設的地方政府，囿於組織編制，無法成立專責的捷運工程處，故於2023年追加預算1000萬元、2024年編列預算2500萬元，依政府採購程序由專業顧問公司駐點人力與市府人員聯合辦公，並訂於3月1日掛牌成立「捷運專案辦公室」，協助市府推動各項捷運建設工作。

交通處長王圳宏說明，基隆捷運計畫路線橫跨台北市、新北市、基隆市，提供民眾通勤生活密集往來，有助於基隆河谷廊帶未來發展，已與新北市、台北市捷運局通力合作，力拼10年後完工通車，期能早日服務基隆地區的民眾，造福地方。

王圳宏強調，捷運建設對基隆市而言，不僅是現代化交通基礎設施的重要投資，也使後續的都市更新與產業發展帶來新的機遇。

王指出，基市府依據基隆市境內捷運5個車站周邊不同的產業定位，打造最合適的發展策略，例如北五堵將打造成為基隆科技園區，作為內湖、南港、汐科等園區的替代方案；六堵則著重於整體工業區的立體化；七堵定位為航運產業鏈城鎮中心，冀望藉由捷運串聯基隆河谷產業廊帶，將「就業」帶進基隆市，繁榮港都。