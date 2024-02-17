為了幫補班的上班族加油打氣，樂天「Rakuten Rebate返利服務」祭出360個品牌全面回饋6%起，即日起至2月29日，包括人氣品牌Klook客路、KKday、家樂福、iHerb、肯德基KFC、Pizza Hut 必勝客等，下單皆可賺6%回饋，且特選品牌回饋無上限。此外，Rakuten Rebate精選主題大牌，涵蓋美食、美妝、運動、居家、寵物、戶外、閱讀等，下單即可賺10%回饋。

包含Pinkoi、Samsonite新秀麗、FILA等品牌，Rakuten Rebate也精選療癒美食及推薦出遊提案，下單最高可以賺10%回饋，讓消費者品嚐美食補班不憂鬱，也可提前規劃228放假出遊，下單賺點享優惠。

Rakuten Rebate不定期舉辦各項行銷活動，點數回饋加碼賺更多。會員累積的樂天點數還能在不同情境下使用，以點數折抵購物消費，或透過點數兌換機制兌換航空哩程、遊戲點數等，甚至換成日本樂天點數跨國使用，消費應用更便利。樂天市場期望Rakuten Rebate服務加入後，可以更加提升消費者的黏著度，並擴大以點數經濟串聯的樂天生態圈，讓點數經濟價值再放大。