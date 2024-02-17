許多人心中都在尋找下一支可能會暴漲的股票，答案可能讓人意外，也許也會不感意外，因為可能是超微(AMD)。

事實上超微對第一季的謙虛財測，讓許多人相信，在超微牛市的背後，該公司是有著長期成長的潛力。此外該公司還計畫在2024年在「Instinct」品牌下的資料中心GPU，實現35億美元的營收，這是對該公司股票價值預測的核心根據。

AI晶片市場目前由輝達(Nvidia)牢牢控制，超微在競爭中面臨一些障礙，尤其是在軟體領域。儘管如此，超微仍可能成為強勁的競爭對手，特別是對雲端運算客戶而言。事實上該公司已經靠著Instinct GPU，成功贏得輝達的客戶，其中包括微軟、甲骨文和Meta。

超微執行長蘇姿豐預計，隨著公司在去年底推出新一代AI處理器，AI晶片市場到2027年將增加到4000億美元。如果超微能成功實現5%成長率，公司可以在3年內額外獲得200億美元的營收，這足以抵銷公司其它多樣化投資組合中的潛在損失。

2024年2月6日，超微公布了Embedded+架構，該架構將超微Ryzen 嵌入式處理器與Versal自適應SoC相結合，而且無需增加任何硬體，希望能加快邊緣AI應用進入市場的時間。

關於超微股價預測方面，超微股價在2023年上漲了140%，表現高過費半指數將近90%。公司也設定目標，希望今年在AI半導體市場市佔率達到15%至25%。為了回應此前晶片短缺的疑問，公司宣稱，今年將有20億美元的晶片供應，而且需求會更多。如果超微能實現該目標，它與輝達之間的差距可能會縮小。

超微在去年第四季營收為62億美元，全年營收達到227億美元。儘管對某些投資者來說，超微對今年營收預測似乎有些過於樂觀，但目前對AI晶片需求正在上升，如果超微能滿足這些需求，就應該能獲得鉅額收益，並佔領巨大市場份額。

儘管人們對於AI存在的泡沫仍有擔憂，但市場持續成長，Meta已經獲得好處，輝達同樣取得豐收，而超微可能會是下一個受益者，也許會成為下一個股票暴漲的頭條新聞。