新北消防局火災鑑識中心，連續13年獲國際認證。（圖／消防局提供）

新北消防局火災鑑識中心，連續13年獲國際認證。（圖／消防局提供）

新北消防局火災鑑識中心，連續13年獲國際認證。（圖／消防局提供）

今（113）年1月，新北市消防局火災鑑識中心正式通過「財團法人全國認證基金會」113年至117年ISO/IEC 17025測試實驗室認證延展，本次認證著重於鑑驗流程風險控管，藉由實驗室管理階層監控、追蹤及執行措施，強化品保運作機制，獲專家評審員現場評鑑認可，展現新北市火災鑑定的專業與公信。

新北火災鑑定實驗室於100年首次取得TAF「火災殘跡（Fire Debris）」認證，復於102年率先全國消防機關通過「碳氫化合物燃料（Hydrocarbon Fuels）」認證，至今已連續13年獲得實驗室認證聯盟（ILAC-MRA）相互承認效力，躋身國際鑑識科學領域。

侯友宜市長自就任以來，針對提升火災調查及鑑定人員的技術及能力不遺餘力，新北市歷經五股爆炸案、八仙塵爆、三重六張街縱火、衛福部台北醫院等重大火災案件，均能迅速研判起火處所、災因，釐清肇事責任歸屬，並作為司法審判關鍵佐證，111年更斥資兩千餘萬引進智能管理及科學儀器，打造全國唯一、最先進的火災鑑識中心，精進鑑驗品質。

消防局李清安局長表示，新北火災鑑定實驗室多年秉持專業、科學、公信的信念，準確分析鑑驗證物並將結果函送警察局，112年度已成功協助破獲轄內49件縱火案件，將45名犯嫌移送法辦，未來火災鑑識中心將不斷地追求進步，持續強化鑑驗技術，邁向火災鑑識高峰，善盡消防人員工作角色，全力保護新北市民的生命財產安全。