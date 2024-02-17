桃園市八德轉運站17日舉辦啟用典禮，19日正式啟用，目前共有713、715、717、716共4條往返捷運永寧站的國道客運路線行駛。（賴佑維攝）

桃園市八德轉運站17日舉辦啟用典禮，19日正式啟用，目前共有713、715、717、716共4條往返捷運永寧站的國道客運路線行駛。不過有民代擔憂轉運站啟用調整的路線影響原本乘客權益，呼籲交通局做好配套。

桃園市交通局回應，4條到和強路轉運站的路線原本行駛和平路，有4個站受到影響，不過有推出區間接駁路線，載運原本和平路的旅客到轉運站。經評估改線後，原本乘客的搭車時間不會有太多影響。

市議員呂林小鳳說，八德轉運站啟用的同時，不但多條路線有所更動，更取消和平路上包含大草厝、大安活動中心、大安國小、惠爾得公司等，已導致許多民眾擔憂。希望交通局一定要規畫好配套措施，請交通局督促客運業者不要再脫班、誤點。她也說，希望能增設八德轉運站往返林口長庚轉運站公車路線，方便長輩就醫。

交通局又說，經統計和平路的四站最多人搭乘的是惠爾得公司，在距離不到150公尺的東勇街大成國中有增設站點，所以713和區間接駁都可以改在新站點候車。另和平路過去是路線較尾端的路線，民眾常需要等候多班車才有辦法上車。經調整後，民眾可以快速抵達轉運站，再由轉運站上車，運轉效率可以提高，也能減少民眾候車、乘車時間。

桃園市長張善政致詞說，八德轉運站距離大湳交流道約400米，轉運站的啟用能有效整合市區公車及國道客運的運輸服務，也大幅提升大眾運輸系統的乘車體驗。

交通局表示，八德轉運站基地面積為1250坪2022年10月動工，預計9日正式啟用。轉運站工程選用可回收再利用建材，打造貨櫃屋造型的2 層樓站體，除了達到資源永續目標，也透過挑高的貨櫃呈現桃園特色的航空城意象，讓八德的市民朋友能有更環保、更美觀的候車空間與轉乘站點。

轉運站設有4個停靠月台，122個機車停車位、3處汽車臨停接送區、2處計程車排班車區，以及Youbike站點，可供乘客無縫轉乘其他運具。