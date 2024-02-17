力士表示，AI旋風在2023年第二季末開始興起，在此波浪潮下，AI相關領域從大型伺服器機台設備開始，已陸續擴展到個人使用裝置，推動包括NB、PC等終端品牌大廠積極投入個人化AI NB、PC新機種研發，由於AI屬於高階高效能高速運算領域，對MOSFET等電壓電流傳輸與保護需求更須嚴格，力士與各大電源供應器、電池及品牌廠有長期穩定合作關係，加上力士持續投入ETG、RTG等新技術MOSFET研發、改良與升級，均有助力士在個人化AI市場取得先機。

力士表示，強化NB、PC效能與功率，過往45W電源使用MOSFET顆數，亦從1-2顆向上提升至3-4顆，未來新機種甚至將逐步升級至65W，目前NB、PC市場65W之佔比約四成上下，在電子世代演進與AI浪潮下，可望突破六成、成為市場主流，力士主力MOSFET集中在為65W-90W，未來將隨客戶市場擴大而共同成長。

除AI帶動個人化NB、PC裝置升級外，大陸高階手機品牌亦強力銷售，追單力道積極，帶動力士MOSFET Wafer出貨動能，而力士亦樂觀今年度月平均投片量較去年有顯著成長，在終端消費電子持續復甦下，今年將重回成長，集團營運樂觀向上。