2021年百年大旱衝擊竹科與民生用水，北水分署去年規畫寶二水庫溢流堰加高工項，加高溢流堰1.35公尺，可增加蓄水空間約192萬立方公尺，每年操作頻率約可增加蓄水量400萬噸，預計今年汛期前可施作完成啟用，將對民生產業用水有正面幫助。

竹科每日用水超過一半來自寶山淨水場，水源則來自寶山及寶二水庫，百年大旱時，寶二水庫蓄水量降到僅剩2.6％，北水利署北區水資源分署副分署長郭耀程指表示，當時新竹地區差點要分區供水，為讓水庫儲水量能增加，北區水資源分署透過省時省成本但高效益的寶二水庫溢流堰加高來解決。

郭耀程指出，寶二水庫溢流堰加高工項併入「石門水庫至新竹聯通管-道路埋設段工程」第2標工程中，工項金額約2954萬元，加高溢流堰1.35公尺，可增加蓄水空間約192萬立方公尺，依該水庫每年操作頻率約可增加蓄水量400萬噸，估計約400萬家戶的1日用水量，或新竹地區約1星期總用水量。

考量不影響水庫蓄水作業，於去年底即展開溢流堰加高工項，現已陸續完成混凝土表面打毛、植筋、鋼筋綁紥作業，目前正展開溢流堰加高鋼模組立中，預計3月上旬可施作完成，配合今年汛期可開始發揮蓄水功能。

郭耀程表示，工項完成啟用後水量增加，屆時可兼顧民生用水供應跟產業，對於穩定竹科供水以及香山、竹市的用水，在民生及產業方面都有正面幫助。