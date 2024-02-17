去年美國承諾提供三個南太平洋島國的經濟援助遲未兌現。共和黨籍的美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）為此表態，支持美國向太平洋島國提供資金，以抗衡中國對太平洋島國的影響力。

麥考爾16日在《基督科學箴言報》（The Christian Science Monitor）辦的記者會說，他將推動眾議院把太平洋島國納入任何外援補充立法中。他說：「這是我們對抗中國惡意影響的關鍵一步，正如你們所知，他們正在一個一個收買這些島國。」

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）在9日一封信上警告，有些帛琉政界人士想接受中國經濟利誘以將外交承認從台灣轉向北京，延誤通過資金計畫是正中這些人和中國下懷。馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）在本月12日和13日的信中也提出類似警告。這些信件強調「自由加盟協約」（Compacts of Free Association，簡稱COFA）國家的戰略重要性。

去年美國與密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島和帛琉達成了新的20年資助協議。根據COFA，美國將為三個島國提供經濟援助，以換取美國在這片戰略地區的軍事准入。

雖然美國兩黨都支持COFA計畫，目前所需要的撥款也不高，僅23億美元，但美國國會尚未批准這筆撥款，這令太平洋島國領導人感到擔憂。麥考爾說，他已提議為COFA計畫提供9億美元的一攬子方案，並稱他對提供多少數額持開放態度。

美國參議院日前通過一項950億美元的對外援助法案，這項補充支出法案是針對烏克蘭、以色列和台灣，並不包括COFA的撥款。麥考爾說，他將確保COFA撥款納入眾議院可能在3月中旬進行的表決中。