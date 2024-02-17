屏縣府17日指出，因受少子化影響招生，屏東市凌雲國小、內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國小，將依學校停辦相關法令規定，進行學校合併或停辦的衡量與檢討評估，教育處規畫18日、21日分別前往3所小學舉辦公聽會，由教育處長楊英雪主持，除說明停辦原因及相關配套措施外，也將聽取當地居民與家長的意見，歡迎有興趣的民眾蒞臨參加。

縣府教育處表示，依據「屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法第七條」的規定，將於18日上午10時在內埔鄉僑智國民小學2樓視聽教室，辦理僑智國民小學停辦公聽會；同天下午2時30分在高樹鄉舊寮國民小學2樓視聽教室，辦理舊寮國民小學停辦公聽會；21日晚間6時30分則在屏東市凌雲國小校園中廊，辦理凌雲國民小學停辦公聽會。

教育處強調，學校未來轉型方向仍需依法定程序籌組評估小組及辦理公聽會聽取民眾及專家學者建議，再由教育審議委員會決議學校未來方向，程序嚴謹且公開，歡迎對該議題有興趣的民眾蒞臨參與。

據了解，舊寮國小目前全校學生33人，每個年級都不到5人，並已連續5年總學生數不到50人；僑智國小目前31人，連續4年總學生數不到50人；至於凌雲國小早在2022年確定屏東科學園區要設立「屏科實驗高級中等學校」後，確定2024年走入歷史，但在校生可優先選擇進入實中國中部或國小就讀。