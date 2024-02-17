女星楊晨熙以兒童台「果凍姐姐」身分出道，之後活躍於綜藝和戲劇圈，去（2023）年與建商先生登記結婚後，又傳出懷孕喜訊，目前已懷胎7個月。楊晨熙昨（16日）開工放送性感福利照，身穿比基尼炸出超有料身材；但楊晨熙也吐露真實心聲，不太滿意現在的體態。

昨日楊晨熙在Instagram分享近況，誠實表示，懷孕7個月的她還想扮演靈活的孕婦，但產檢時被醫師提醒要穿托腹褲會比較輕鬆；之後楊晨熙回家整理電腦時，看到自己孕前拍的泳裝照，但以前其實都不好意思公開。

照片中楊晨熙穿著一套橘色性感比基尼，上身炸出超兇上圍，轉側面更有極品S曲線，身材辣到不行；過去同樣是《大學生了沒》班底的小新則大讚，「確定不會拍完這組又再一胎了嗎？哈哈哈」，怎料，楊晨熙無奈透露懷胎7月真實心聲，「我現在照鏡子只剩嘆氣跟搖頭」。

不過，有網友看到楊晨熙在開工日的辣照，忍不住大讚是「大吉大粒」，意外釣出本尊回應，「開工就是要大吉大利啊」，其他人也都稱讚楊晨熙的好身材，「怎樣都好看啦」、「好辣」、「最美的媽咪」。