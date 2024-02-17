中國女星兼導演賈玲在2021年以首度自編自導的電影《你好，李煥英》成為全球票房最高女導演。近日，賈玲導演兼主演的電影《熱辣滾燙》在大年初一上映，目前票房已經累積將近21億人民幣（約91億新台幣），她也為該電影減重50公斤，引起網友們熱議。

為拍攝《熱辣滾燙》先增重再減重

在《熱辣滾燙》中，賈玲飾演沒有工作，也不喜歡社交的30歲「宅女」杜樂瑩，在接連遭遇人生挫折後，杜樂瑩接觸了拳擊運動，並且被「你只能活一次」的精神鼓勵。讓200斤的杜樂瑩決心要參加拳擊賽，希望通過「贏一次」在賽場上找到真正的自我，也讓自己的人生換然一新。

賈玲為了該部電影先是讓自己增重到210斤（約105公斤），並在1年內讓自己瘦到109.2斤（約55公斤），引起網友們熱議，不少網友大讚「真的好厲害」、「謝謝賈玲給我力量，你真的是我的榜樣，我們都會越來越好」。

而賈玲也在訪問中透露「沒有很勉強自己，我給自己設定的目標，就是這麼長的時間裡盡全力，能做到哪些就拍哪些」，但賈玲也直言：「我不想引起身材焦慮，這個角色的成長和她要做的事確實是透過外形變化展現的，希望觀眾去電影院看到的是她變強了，不是變瘦了」，並表示不希望大家把重點放在身材的改變上，因此還刻意淡化了這點。

長達8個月未露面

為了拍攝該部電影，賈玲已經有超過8個月的時間未曾出現在大眾面前，在此之前，賈玲也曾在微博上發文，表示在過去「消失」的歲月裡，她專注拍電影《熱辣滾燙》，也成功從105公斤的體重減掉50公斤，並練成了拳擊手的樣子，同時告訴影迷「電影裡面有一個過去的我，也有一個新的我，希望她們倆你們都能喜歡」，還感慨「這一年真的好餓好累，像過了一輩子」，讓不少粉絲及網友深受感動。

票房突破21億人民幣

而根據中國媒體報導，《熱辣滾燙》票房截至2月15日12時47分已經突破21億元人民幣，並在中國全國除了江蘇以外的30省奪得票房冠軍。同時，賈玲的改變也成功帶起話題，帶動許多人開始走進健身房，準備重新開啟健康人生，但不少專家也特別提醒，每個人的減重方式不一，探索自己適合的健身方法才是能讓身體越來越健康的方式。

醫師指出：「全麥麵包」不一定熱量較低

而針對減重部分，賈玲表示減肥菜單，就是多吃全麥麵包和偶爾吃堅果，而根據《健康2.0》報導，嘉義大林慈濟醫院家庭醫學科劉巧雯也特別提醒大家請大家不要以為吃全麥有纖維、比較健康」、熱量低就會變瘦，有些人反而沒有變瘦還變胖。原因是因為全麥麵包並不是真的全麥，而是只要全麥佔51％以上就可以稱為全麥，但其實還有很多麵粉，熱量反而會比一般麵包熱量高。

劉巧雯也指出賈玲一定有做嚴格的飲食控制，再加上運動，才能減肥之外還能擁有線條、比例完美的肌肉。她也特別提醒，體重能瘦下來只有兩個不敗法門就是，「熱量攝取低於代謝熱量」以及「熱量消耗高於攝取熱量」。

醫師指出：「全麥麵包」不一定熱量較低

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「賈玲」近一週的聲量趨勢變化，討論聲量為4,903筆。2024年02月12日，賈玲為新電影《熱辣滾燙》成功減重50公斤，引起網友熱議，電影票房也在中國突破21億（約新台幣91億元），討論聲量來到高峰2,005筆。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月08日至2024年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賈玲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。