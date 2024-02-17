亞洲盃男籃資格賽將在22日開打，中華隊老大哥劉錚日前在個人社群平台上發文引發熱議，也引出台灣網球「一姐」謝淑薇留言談到保險相關事宜，對此身兼中職球員工會理事長的統一獅陳傑憲感謝過去學長們的努力，希望未來台灣的運動環境能越來越好。

今天陳傑憲與隊友蘇智傑一同舉行感恩茶會暨媒體見面會，會中暢聊職棒路、爸爸經，也談到球員工會的部分。近日中華男籃集訓風波也提到球員為國出賽保險的問題，身為工會理事長的陳傑憲坦言，保險、後勤等東西準備好，讓球員能更專心比賽，出賽意願確實會比較高。

陳傑憲繼續說：「除了工會努力幫球員爭取權益，我們出去比賽也會感受到國家隊待遇，場上、場下都受到照顧，雖然還可以更好，但跟以前相比已經是很大進步。」

陳傑憲透露，有聽說職籃工會曾向職棒工會詢問保險等相關後勤事宜，當然也會想協助他們；而工會副理事長蘇智傑也透過新聞得知中華男籃近日發生的狀況，兩人都有相同看法，「當然會希望台灣運動環境更好，不止棒球、男籃，是希望整個台灣運動產業更好，現在還在努力中，希望中上層的可以多幫忙。」