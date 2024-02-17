辣椒粉驗出致癌工業染料「蘇丹紅」。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

辣椒粉驗出致癌工業染料「蘇丹紅」。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

辣椒粉驗出致癌工業染料「蘇丹紅」。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市政府衛生局16日接獲新北市公文通知，原料輸入商檢出含有工業染料「蘇丹紅」產品25公斤流向高雄市「瑪爾氏國際貿易有限公司」，並製作成「麻辣藥膳湯粉」、「鹽水雞椒鹽」、「韓式燒肉醃漬粉」等19項產品販售。蘇丹紅分為蘇丹紅I、蘇丹紅II、蘇丹紅III以及蘇丹紅IV。在工業上常用來將溶劑、蠟或汽油增色，長期食用將對肝腎產生毒性，容易致癌。

經衛生局查察高雄市「瑪爾氏國際貿易有限公司」於11月購入該原料25公斤， 現場該批原料剩餘13.58公斤，另11.42公斤於112年12月17日至113年2月5日，以該原料製成「麻辣藥膳湯粉」、「蒙古孜然醃漬粉」、「韓式泡菜湯粉」、「紐奧良烤雞香料粉」、「蒙特婁雞肉香料粉」、「牙買加混合萬用粉PRO」、「新疆孜然萬用粉PRO」、「日式唐辛子」、「墨西哥醃肉專用粉」、「鹽水雞椒鹽」、「韓式燒肉醃漬粉」、「川味椒麻香料粉」、「義大利綜合香草」、「新加坡沙爹醃肉香料粉」、「沙爹萬用粉PRO」、「紅燒牛肉湯粉」、「美式燒烤醃漬粉」、「黃咖哩醬粉」、「麻辣湯粉」等19項產品販售，該批原料製成產品187.18公斤，尚有庫存41.82公斤，並通知下游16家業者啟動下架回收作業。。

衛生局表示，高雄市售出56.76公斤，分別為該公司於蝦皮網站及自售、旺來昌超市公正及博愛店、旺來興超市本館及凱旋店，已啟動緊急下架回收中；另通知10家下游分布於新北市（56公斤）、桃園市（1.2公斤）、新竹市（2公斤）、苗栗縣（6公斤）、雲林市（1公斤）、臺南市（22.4公斤）緊急下架，並知會所轄衛生主管機關確認下架情形。

衛生局呼籲，消費者倘於本市購買「瑪爾氏國際貿易有限公司」出品之「韓式泡菜湯粉」、「紐奧良烤雞香料粉」、「蒙特婁雞肉香料粉」、「牙買加混合萬用粉PRO」、「新疆孜然萬用粉PRO」、「墨西哥醃肉專用粉」、「川味椒麻香料粉」、「義大利綜合香草」、「新加坡沙爹醃肉香料粉」、「沙爹萬用粉PRO」、「麻辣湯粉」等11項產品，保存期限為2025年12月17日至2026年2月5日，請持發票及產品向原購買商提出退換貨。