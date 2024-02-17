據大陸網路平台數據顯示（燈塔專業版），截至2月17日13時50分，大陸2024春節檔總票房達78.44億（人民幣，下同，約合新台幣345.136億元），超過2021年春節檔（78.43億），打破中國影史春節檔票房紀錄！《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》暫列今年春節檔票房前三位。
據燈塔專業版，影片《熱辣滾燙》春節檔期票房達26.08億，超過影片《滿江紅》，打破影史春節檔劇情片檔期票房紀錄。
2024 春節檔主要電影票房（截至 2 月 17 日 13 時 50 分）：
• 《熱辣滾燙》26.62 億元
• 《飛馳人生 2》23.39 億元
• 《熊出沒・逆轉時空》13.76 億元
• 《第二十條》12.75 億元
• 《我們一起搖太陽》9569.28 萬元（已撤檔）
• 《紅毯先生》8275.65 萬元（已撤檔）
2021 春節檔主要電影票房：
• 《唐人街探案 3》35.62 億元
• 《你好，李煥英》27.30 億元
• 《刺殺小說家》5.40 億元
• 《熊出沒・狂野大陸》3.70 億元
• 《新神榜：哪吒重生》2.35 億元
• 《侍神令》2.11 億元
• 《人潮洶湧》1.51 億元
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