連江縣馬祖高中因廚工人手短缺，將不再提供餐食給非住校生，連江縣議員曹以標昨（16）日專程前往了解，並嘗試找尋解決辦法。民進黨連江縣黨部批評，立委陳雪生和連江縣政府責無旁貸。馬祖高中雖為國立學校，預算來自中央政府，但並非表示縣政府就毫無協助的能力，自稱最會爭取補助的陳雪生立委到底在哪裡？陳雪生則反嗆，現在是民進黨在執政，這件事本就是教育部的責任，民進黨卻反過頭來怪國民黨，立院開議後，他會找教育部算帳。

民進黨連江縣黨部表示，相較金門早在2013年就制定「金門縣政府補助國立金門高中（職）學生免費午餐實施要點」。連江縣政府應盡速研擬相關辦法，協助馬祖高中解決問題，照顧馬祖學子。

據了解，馬祖高中廚工凌晨4時就需備餐採買學生的早餐、午餐及晚餐，工作量繁重，現行中央一視同仁補助學校相關經費，因地方物價問題，全國一視同仁的薪水無法在馬祖招聘到有意願的廚工，導致需減少供餐人數，以減少廚工壓力，增加廚工留任意願。

連江縣府表示，已向學校建議暫時以行政人力支援，先解決目前困境，並向教育部爭取離島額外補助。

陳雪生則說，馬祖高中是教育部管的，現在是民進黨在執政，所以是誰的責任？民進黨還好意思來怪國民黨，立法院開議後，他會找教育部好好算一算帳。