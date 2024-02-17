新北市中和日前11時許，有熱心民眾帶著一隻黑色柴犬至中和警備隊，稱狗狗走失了需要協助，狗狗重返主人的懷抱。（圖／警方提供）

新北市中和日前11時許，有熱心民眾帶著一隻黑色柴犬至中和警備隊，稱狗狗走失了需要協助，在社群網絡、獸醫院及員警等多方幫助下，狗狗重返主人的懷抱。

警方表示，經警方詢問，才知道民眾在景平、圓通路口看見黑柴孤零零一隻狗坐著，愛狗的他駐足觀察了一會兒，都沒有看到主人出現，擔心狗狗亂跑出意外，便將黑柴牽至分局請求協助。黑柴圓滾滾的眼睛看著一行人，似乎是知道眼前的民眾和員警都是懷著善意要幫助牠回家，不吵不鬧乖乖讓員警帶往附近的動物醫院檢查，幸好黑柴身上帶有晶片資料，員警立刻聯繫飼主楊先生前來分局領回黑柴。

楊先生抵達分局時，員警與黑柴還在路上，楊先生一見警車到達便迎上前，打開車門看見黑柴竟銬著腳銬，原來是員警擔心黑柴在陌生的車上緊張，車門一開如果亂衝、亂竄恐怕造成危險，便使用較長的腳銬銬在黑柴胸背帶上稍微限制黑柴的行動範圍。

楊先生說黑柴叫哈娜，是個2歲的活潑小女生，最喜歡出門散步，當天約九點半自己開門溜出去玩耍，楊先生的一雙兒女及阿公發現哈娜不見後非常焦急，全家出動到平常散步一定會去的廣福路及南山路一帶尋找，萬萬沒想到毛小孩竟然溜達到不熟悉的路段，還好有熱心民眾及員警的幫助，才能快速找回自家心愛的狗狗家人，哈娜汪汪兩聲，彷彿是在謝謝警察哥哥的幫忙，以後再也不亂跑，不會再讓家人擔心！

中和分局呼籲，若遇到民眾需求，有緊急困難需要幫助，都可以就近向警察單位或撥打110報案專線；家中飼養寵物務必植入晶片，辦理寵物登記，以免被當成流浪動物，或隨身佩帶項圈等可資辯識物件，寵物遺失時才能迅速尋回。