網紅「晚安小雞」與「阿鬧」日前到柬埔寨「開假直播」，自導自演遭到詐騙集團襲擊，引發當局注意，隨後兩人被當地警方逮捕，且當地法院也依「煽動製造社會動亂罪」，判刑2年；對此，名嘴王瑞德指出，兩人進去服刑「能否熬過第一周是關鍵」，他也表示，柬埔寨監獄裡的囚犯「非常愛國」，若得知兩人被關進去的原因，裡頭的囚犯「會放過他們嗎？」。

王瑞德在《關鍵時刻》節目上指出，網紅「晚安小雞」與「阿鬧」進去服刑的「第一周是關鍵」，也坦言若兩人熬過第一個禮拜，在台灣的家人必須要做1件事，「說起來很可悲，畢竟在台灣不能這樣做，但在柬埔寨可以，就是『有錢能使鬼推磨』」。

王瑞德提到柬埔寨監獄「擁擠度」是全世界前15名，關的犯人非常多，大概已超過200%，柬埔寨當局也會把廢棄電影院或是其他廢棄建築物，改造成監獄關犯人。

另外，王瑞德表示，柬埔寨監獄裡的囚犯「非常愛國」，因此，若兩人進去服刑，被其他囚犯知道犯下的罪刑，是「汙衊、詆毀柬埔寨國家形象」而被關2年，裡面的囚犯「會放過你嗎？」。