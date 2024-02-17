瘦肉精風波引發食安問題，國民黨立院黨團要求行政院長陳建仁做食安報告，引發民進黨立委反彈，雙方隔空交火，綠營立委林俊憲更透過臉書發文嗆聲，依憲法規定可邀請台中市長盧秀燕到立院備詢，對此台中市副市長鄭照新回應表示，基於地方自治、尊重議會，願意以「說明」而非「備詢」，由衛生局長及食安處長前往立法院。

鄭照新表示，台中市政府為了維護全國民眾食安，亦迫切早日釐清真相、安定民心，若立法院邀請進行說明，台中市政府樂於配合。依大法官釋字498號解釋，地方自治團體具有自主、獨立之地位，中央與地方各設有立法機關之層級體制，台中市府基於地方自治、尊重議會，願意以「說明」而非「備詢」之形式，應邀前往立法院。

鄭照新指出，為維持食安專業說明，台中市政府會請主政的衛生局長，及負責檢驗、食安專業的食安處長前往說明，而非首長參加，以免政治化模糊瘦肉精的真相。